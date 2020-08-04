Вихованці одеського дитячого будинку "Перлинка" подолали COVID-19

Аналіз у всіх дітей негативний, вірусу не виявлено.

Джерело: Директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич у Facebook.

Пряма мова: "Дякую лікарям, особливо лікарю Дитячого будинку, докторам Шостої поліклініки, Сергію Горіщаку, які щодня оглядали дітей, які перебувають на ізоляції! Тим, хто лікував! Дякую, Катя Колесник і Юлія Чернієнко! Дякую всім і кожному, хто допомагав і підтримував.

Не розслабляємося, вірус не зник і ніхто не застрахований. Але це привід для радості у всіх одеситів".

Передісторія: Про те, що в одеському дитячому будинку "Перлинка" на коронавірус захворіли 15 вихованців та двоє дорослих, стало відомо 16 липня. Захворювання виявили внаслідок тестування причетних до навчального процесу.