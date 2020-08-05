На Харківщині – новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19

В області зафіксовано 146 нові зараження та 47 одужань. Смертей – дві.

Джерело: Дані РНБО.

Деталі: Найбільшу кількість нових хворих на коронавірус за добу продовжують виявляти на Львівщині – 156 нових інфікувань та у Києві – 150.

Високу захворюваність продовжує демонструвати Прикарпаття – 127 нових випадків COVID-19. На Одещині – 93 нові зараження на COVID-19.

Передісторія: Станом на ранок 4 серпня в Україні зафіксовано 1271 новий випадок коронавірусу, смертей – 24. Подолали хворобу 914 людей.

Загалом з початку пандемії зафіксовано 75 490 випадків коронавірусу.