11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
На Харківщині – новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19
Середа, 5 серпня 2020, 09:24
В області зафіксовано 146 нові зараження та 47 одужань. Смертей – дві.
Джерело: Дані РНБО.
Деталі: Найбільшу кількість нових хворих на коронавірус за добу продовжують виявляти на Львівщині – 156 нових інфікувань та у Києві – 150.
Високу захворюваність продовжує демонструвати Прикарпаття – 127 нових випадків COVID-19. На Одещині – 93 нові зараження на COVID-19.
Передісторія: Станом на ранок 4 серпня в Україні зафіксовано 1271 новий випадок коронавірусу, смертей – 24. Подолали хворобу 914 людей.
Загалом з початку пандемії зафіксовано 75 490 випадків коронавірусу.