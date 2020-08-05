Харківщина. Обласна інфекційна лікарня переповнена

У Харківській обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів.

Джерело: Пресслужба Харківської ОДА з посиланням на в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Геннадія Бондарчука.

Пряма мова: "На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. У реанімації, розрахованій на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них - на інвазійній підтримці, інші – у кисневій масці".

Деталі: Лікарня переповнена попри те, що більшість інфікованих мешканців області лікуються на самоізоляції.

Разом із тим, хворих готові приймати в дитячій лікарні. За інформацією Бондарчука, там можна розмістити 150 пацієнтів.

"На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезено протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть перебувати 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", – пояснив очільник департаменту.

Крім того, наразі розглядають проєкт щодо відкриття другого реанімаційного відділення в обласній "інфекційці". Воно розраховане на 20 ліжок.

Передісторія: Впродовж минулої доби на Харківщині зафіксували рекорд добової захворюваності. COVID-19 виявили у 146 пацієнтів. 36 із них – ушпиталені.