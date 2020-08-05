На Львівщині дитину врятували від рідкісної недуги – ускладнення після коронавірусу

Лікарі врятували шестирічну дівчинку із Самбора від синдром Кавасакі.

Джерело: Видання "Leopolis.news".

Пряма мова: "В юної самбірчанки виявили педіатричний мультисистемний запальний синдром. Він з’являється у дітей як наслідок перенесення коронавірусу. А в Україні це перший випадок синдрому Кавасакі, хоч у світі вже не новина".

Деталі: Спочатку хвору дівчинку доправили в обласну лікарню Охмадит через біль у животі. Через висип на кінцівках пацієнтку направили в обласну інфекційну лікарню, де й запідозрили рідкісний синдром.

Згодом дитину скерували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

"Медики не приховують, що їх насторожив стан та вік дівчинки – 6 років, бо хвороба Кавасакі вражає менших дітей. Світло пролила мама, повідомивши лікарів, що близько місяця тому її донька перенесла пневмонію. Аналіз на виявлення антитіл до COVID-19 підтвердив, що дівчинка таки перенесла цю недугу", – пишуть журналісти.

Найскладнішими в лікуванні дівчинки були перші три доби, адже, за словами лікаря-анастезіолога медичного центру Тараса Борачо, необхідно було налагодити внутрішньовенну підтримку серця і тиску. Дівчинка провела тиждень у реанімації, потім її перевели до педіатричного відділення. Наразі пацієнтку виписали.

Передісторія: За минулу добу на Львівщині виявили 156 випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли вже 10 223 людини.