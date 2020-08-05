На Миколаївщині – найвища динаміка захворювання на COVID-19

У Миколаївській області зафіксовано найвищий показник динаміки коронавірусної хвороби в Україні – 98,39%.

Джерело: МОЗ.

Деталі: На другом місці Чернігівська область. Там показник сягнув позначки 78,57%. Слідом іде Буковина – 51,09%.

Крім того, показник динаміки перевищений у Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Хмелницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину.

Нагадаємо, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.

Передісторія: Станом на 5 серпня послабити карантинні обмеження не можуть 11 регіонів. Окрім уже зазначених, йдеться також про Волинь та Закарпаття.