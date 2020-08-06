11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Регіони б’ють нові антирекорди добової захворюваності на COVID-19
Четвер, 6 серпня 2020, 09:31
Найбільше заражень зафіксовано на Львівщині – 197.
Джерело: Дані РНБО.
Деталі: Велику кількість інфікувань виявлено також у Києві – 180.
Високу захворюваність продовжує демонструвати Харківщина – 142 та Івано-Франківщина – 127.
Виривається вперед у антирейтингу захворюваності на коронавірус й Одещина – 110 нових випадків.
Передісторія: Станом на ранок 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 76 808 українців.