Одещина. COVID-19 виявили на фрегаті "Гетьман Сагайдачний"

На кораблі F130 "Гетьман Сагайдачний" виявили інфікованого коронавірусом.

Джерело: "Думская".

Деталі: За даними журналістів, COVID-19 діагностували одному з моряків у понеділок. Командування військово-морської бази "Південь" відреагувало швидко, тож моряків відправили на карантин.

Повідомляється про близько трьох десятків моряків, які наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата.

Також журналісти повідомляють, що підозра на коронавірус є і в моряка рятувального корабля "Олександр Охріменко".