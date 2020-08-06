Одещина. COVID-19 виявили на фрегаті "Гетьман Сагайдачний"
На кораблі F130 "Гетьман Сагайдачний" виявили інфікованого коронавірусом.
Джерело: "Думская".
Деталі: За даними журналістів, COVID-19 діагностували одному з моряків у понеділок. Командування військово-морської бази "Південь" відреагувало швидко, тож моряків відправили на карантин.
Повідомляється про близько трьох десятків моряків, які наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата.
Також журналісти повідомляють, що підозра на коронавірус є і в моряка рятувального корабля "Олександр Охріменко".
Передісторія: Станом на ранок 6 серпня на Одещині зафіксовано 3748 випадків коронавірусу. 2296 осіб зараз продовжують лікування.