Прикарпаття. В Івано-Франківській облраді – спалах COVID-19

У шести працівників апарату Івано-Франківської обласної ради виявили коронавірусну інфекцію.

Джерело: Голова облради Олександр Сич у Фейсбуці, видання "Курс".

Пряма мова Олександра Сича: "Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей – проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів та представниками інших органів влади, робота із постійними відвідувачами тощо".

Деталі: За інформацією видання "Курс", інфікувалися шестеро осіб. Загалом ПЛР-тестування пройшли 36 працівників облради.

Обласна рада продовжить роботу в штатному режимі. Разом із тим, просять по можливості обмежити безпосередні контакти з працівниками апарату органу.

Передісторія: За минулу добу на Івано-Франківщині виявили 127 випадків коронавірусної хвороби.