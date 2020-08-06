Нардеп Гетманцев одужав від коронавірусу

Очільника комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради виписали з лікарні.

Джерело: Данило Гетманцев у Telegram.

Пряма мова: "Виписали. Відбувся порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює лікар, розглядаючи твій рентген.

Хоча, якщо чесно, впродовж цих двох вирваних з життя тижнів, пам'ятаю далеко не все.

Скажу одне – такого не побажаєш навіть дорослим "розумникам", фб-експертам і "тв-ерудитам", весело розганяє в соцмережах на 100% "підтверджені" тези про відсутність вірусу і змовах масонів".

Деталі: Нардеп закликав українців носити маски та подякував медикам за допомогу.

Передісторія: Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, що захворів на коронавірус 28 липня.





