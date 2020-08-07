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Суми. У пологовому будинку на COVID-19 хворіють шестеро осіб
П'ятниця, 7 серпня 2020, 16:38
У Сумському пологовому будинку зафіксовано шість випадків коронавірусної інфекції.
Джерело: Видання "Азимут.Сум" з посиланням на в.о. завідувача відділенням особливо небезпечних інфекцій Сумського лабцентру Галину Христенко.
Деталі: Серед інфікованих у закладі – чотири медправцівника та дві породіллі. Однак з них, як повідомила посадовиця, і занесла інфекцію в пологовий будинок.
Передісторія: Станом на 7 серпня на Сумщині зафіксовано 636 випадків коронавірусу. 42 з них додалося за останню добу.