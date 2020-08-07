На трьох весіллях на Буковині коронавірус "підхопили" 20% гостей

На одному з весіль було приблизно 400 людей.

Джерело: Суспільне з посиланням на головну санітарну лікарку області Наталію Гопко.

Пряма мова: "Епідемічна ситуація в Кіцманському районі на Буковині погіршилася через три масові весілля. 20% від усіх гостей мають підтверджений COVID-19".

Деталі: За словами Гопко, 20% — це попередній показник, адже ще не всі пройшли тестування.

Кіцманський район знову віднесли до червоної карантинної зони. За словами голови райдержадміністрації Олексія Добровольського, через обмеження жителі району переносять святкування в сусідні міста. "Люди напланували весілля і не можуть зупинитись. А найбільше інфікуються саме на бенкетах", — каже він.

Передісторія: У Чернівецькій області спостерігається збільшення нових випадків захворювання на COVID-19. Результати епідрозслідувань показують, що багато чернівчан інфікуються саме на великих банкетах, на весіллях, хрестинах.