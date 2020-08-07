У херсонській лікарні імені Лучанського вже 19 інфікованих на коронавірус — один пацієнт помер

За останню добу у медзакладі виявили дев`ять нових випадків COVID-19.

Джерело: Суспільне з посиланням на заступника голови Херсонської ОДА Вадима Чабана.

Деталі: Стосовно пацієнта, який помер внаслідок ускладнень від COVID-19, Вадим Чабан повідомив, що 4 серпня він як житель Дніпровського району потрапив до лікарні імені Лучанського з підозрою на пневмонію. Там діагноз двостороння пневмонія підтвердили. Коли тест на COVID-19 дав позитивний результат, 66-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. У ніч на 7 серпня чоловік помер.

На уточнююче запитання кореспондентів Суспільного щодо особи померлого, Вадим Чабан непрямо підтвердив, що це може бути колишній директор Херсонського інтернату імені Тараса Шевченка Микола Рудя. Принаймні, прізвище співпадає, зазначив чиновник.

Передісторія: За останню добу на Херсонщині виявили 13 нових випадків інфікування COVID-19.