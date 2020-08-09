Львівщина – знову лідер за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

В області зафіксували 125 нових заражень.

Джерело: Дані РНБО.

Деталі: Високу захворюваність продовжують демонструвати Івано-Франківщина – 124, Харківщина – 123 та Київ – 120.

В Одесі зменшилася кількість нових хворих на коронавірус – 96 за минулу добу.

Передісторія: Станом на ранок 9 серпня в Україні трохи зменшилися показники добової захворюваності на COVID-19 – зафіксовано 1199 нових випадків за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 80 949 українців.