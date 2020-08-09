11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Львівщина – знову лідер за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
Неділя, 9 серпня 2020, 09:34
В області зафіксували 125 нових заражень.
Джерело: Дані РНБО.
Деталі: Високу захворюваність продовжують демонструвати Івано-Франківщина – 124, Харківщина – 123 та Київ – 120.
В Одесі зменшилася кількість нових хворих на коронавірус – 96 за минулу добу.
Передісторія: Станом на ранок 9 серпня в Україні трохи зменшилися показники добової захворюваності на COVID-19 – зафіксовано 1199 нових випадків за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 80 949 українців.