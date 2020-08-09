Львівщина – знову лідер за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

Неділя, 9 серпня 2020, 09:34

В області зафіксували 125 нових заражень.

Джерело: Дані РНБО.

Деталі:  Високу захворюваність продовжують демонструвати Івано-Франківщина – 124, Харківщина – 123 та Київ – 120. 

В Одесі зменшилася кількість нових хворих на коронавірус – 96 за минулу добу.

Передісторія: Станом на ранок 9 серпня в Україні трохи зменшилися показники добової захворюваності на COVID-19 зафіксовано 1199 нових випадків за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 80 949 українців. 



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