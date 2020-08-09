У порту "Південний" стоїть суховантаж, де половина екіпажу хвора на коронавірус

Усього на судні 22 моряки.

Джерело: "Думская" з посиланням на директора Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті Миколу Голубятникова.

Пряма мова: "Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді біля порту Південний з'ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ.

Санітарно-епідеміологічна служба піднялася на борт і провела медичний огляд й епідрозслідування з взяттям матеріалу на коронавірус. При тестуванні у 11 моряків виявили COVID-19".

Деталі: Наразі судно пришвартоване біля карантинного причалу. Вирішується питання щодо госпіталізації хворих і обстеження здорових людей, які, можливо, вже перехворіли на коронавірус.

За інформацією "Думської", моряки застраховані, тому перебуватимуть в одній з лікарень міста.

Після ретельної дезінфекції судна має прибути змінний екіпаж.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що у порту "Південний" на рейді стоїть судно "Софія" з хворими на коронавірус членами екіпажу.