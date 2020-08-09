COVID-19 виявили у в.о. мера Луцька

Григорій Пустовіт уже тиждень перебуває на самоізоляції.

Джерело: Facebook-сторінка Григорія Пустовіта.

Пряма мова: "Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні дотримуватися дієвих карантинних вимог, але буває по-різному. Людина проситься на прийом, бо для неї це надважливо. Бувають випадки, коли приймаєш людину, вона заходить в кабінет, знімає маску, бо в масці їй не комфортно і мусиш вислухати і допомогти лучанину, який ігнорує карантинні обмеження. Бувають і взагалі непередбачувані випадки, коли ті ж підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції на очах в десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом. Але я не про це.

Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки".

Деталі: За словами Пустовіта, незважаючи на те, що в нього виявили COVID-19, він продовжує виступати проти внесення Луцька до "червоної" епідемічної зони.

Передісторія: Станом на ранок 9 серпня на Волині зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу. Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 4282 випадки коронавірусу.