Після весілля на Львівщині на коронавірус захворіли гості

Подію святкували 130 людей.

Джерело: Facebook-сторінка лікарки Львівської обласної інфекційної лікарні Наталі Тимко.

Пряма мова: "Молодята хотіли побратися ще у травні. Домовились про зал, музику. Але... Коронавірус. Відклали. В останній тиждень липня таки вирішили відсвяткувати. Запросили 180 осіб. З них 50 одразу знайшли причини і відмовились. 130 пішли святкувати у кафе. Про соціальну дистанцію, звісно, ніхто не згадував. В масках їсти не зручно, танцювати теж... Усі сподівалися, що на весілля прийшли лише здорові ( тест на вході з негативним ПЛР ніхто не вимагав ;)) та вживання алкоголю допоможе уникнути хвороби. Але.... Через чотири дні захворів дехто з родини молодого. Думали, що застудилися через кондиціонер. Далі, дехто з родини молодої. Декілька осіб відразу потрапили у лікарню з двобічною пневмонією. лабораторія підтвердила COVID-19. Історія триває".

Деталі: За словами Тимко, один із гостей не захворів, але у реанімацію згодом потрапила його старенька мати, яка з хати не виходила останні кілька років.

Також лікарка повідомила, що 8 серпня зранку у лікарнях області було 1247 людей. 100 в реанімації, 28 на апараті ШВЛ.

Передісторія: Станом на ранок 9 серпня на Львівщині зафіксовано 125 нових заражень на коронавірус. Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 10 851 випадок коронавірусу.