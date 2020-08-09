У ЗСУ — шоста смерть від коронавірусу

Військова лікувалася амбулаторно та перебувала на ШВЛ.

Джерело: Facebook-сторінка командування Медичних сил ЗСУ.

Пряма мова: "Летальний випадок: Житомирська область -1 працівник ЗС України (з 24.07.2020 перебувала на амбулаторному лікуванні за адресою проживання. У зв’язку з погіршенням стану 02.08.2020 госпіталізована в КУ ЦМЛ N1 (м.Житомир). З 03.08.2020 була підключена до апарату ШВЛ. Померла зранку 09.08.2020)".

Деталі: За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. З них в закладах охорони здоров’я перебуває три особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться вісім осіб, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Передісторія: Станом на ранок 9 серпня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 305 осіб.

Всього за час пандемії одужало 681 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 172 особи.