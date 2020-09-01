1 вересня 2020, 10:03 — Валерія Іванова
У мера Тернополя – COVID-19
Вівторок, 1 вересня 2020, 10:50
Мер Тернополя Сергій Надал захворів на коронавірус.
Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах".
Деталі: Після виявлення хвороби Сергій Надал пішов на двотижневу самоізоляцію. Працювати планує дистанційно.
Повідомляється, що мер Тернополя почувається нормально, хоча відчуває біль у горлі.
Передісторія: Напередодні позитивний результат тесту на коронавірус отримав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.