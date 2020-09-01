У мера Тернополя – COVID-19

Фото з телеграм-каналу "Коронавірус у регіонах"

Мер Тернополя Сергій Надал захворів на коронавірус.

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах".

Деталі: Після виявлення хвороби Сергій Надал пішов на двотижневу самоізоляцію. Працювати планує дистанційно.

Повідомляється, що мер Тернополя почувається нормально, хоча відчуває біль у горлі.

Передісторія: Напередодні позитивний результат тесту на коронавірус отримав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.