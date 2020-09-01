У митрополита ПЦУ виявили коронавірус

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко захворів на коронавірус.

Джерело: Олександр Драбинко у Фейсбуці.

Пряма мова: "В результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце – невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині".

Деталі: Митрополит повідомив, що симптоми хвороби у нього відсутні, температура в нормі.

Також закликав усіх, хто контактував із ним в останні дні, бути уважними до самопочуття та за потреби звернутися до лікаря.

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