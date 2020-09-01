Рівненщина. На коронавірус захворів головний освітянин області

COVID-19 виявили у виконувача обов'язків начальника управління освіти Рівненської області Олександра Набочука.

Джерело: "РадіоТрек" з посиланням на заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна.

Пряма мова: "У нього 21 серпня піднялася температура й він пішов на самоізоляцію. За рекомендацією сімейного лікаря йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат".

Деталі: Наразі хворий перебуває на самоізоляції.

Управління продовжує працювати в штатному режимі. Підозр на коронавірус в інших його працівників не виявлено.

Передісторія: На коронавірус захворів очільник Чортківської РДА.