11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Рівненщина. На коронавірус захворів головний освітянин області
Вівторок, 1 вересня 2020, 18:39
COVID-19 виявили у виконувача обов'язків начальника управління освіти Рівненської області Олександра Набочука.
Джерело: "РадіоТрек" з посиланням на заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна.
Пряма мова: "У нього 21 серпня піднялася температура й він пішов на самоізоляцію. За рекомендацією сімейного лікаря йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат".
Деталі: Наразі хворий перебуває на самоізоляції.
Управління продовжує працювати в штатному режимі. Підозр на коронавірус в інших його працівників не виявлено.
Передісторія: На коронавірус захворів очільник Чортківської РДА.