11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Миколаїв. На самоізоляцію пішов цілий клас школи
Вівторок, 1 вересня 2020, 19:45
Також самоізолювалися дві групи з двох різних дитячих садків.
Джерело: Видання "СВІДОК.info" з посиланням на власні джерела в місцевому управлінні освіти.
Деталі: Зокрема, повідомляється, що на самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19. Також на карантині одна з груп у дитсадку № 71, а в садку № 95 – група і контактні вихователі.
Передісторія: За минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 32 особам. Усього в області вже 1284 інфікованих мешканця.