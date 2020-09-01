Миколаїв. На самоізоляцію пішов цілий клас школи

Також самоізолювалися дві групи з двох різних дитячих садків.

Джерело: Видання "СВІДОК.info" з посиланням на власні джерела в місцевому управлінні освіти.

Деталі: Зокрема, повідомляється, що на самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19. Також на карантині одна з груп у дитсадку № 71, а в садку № 95 – група і контактні вихователі.

Передісторія: За минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 32 особам. Усього в області вже 1284 інфікованих мешканця.