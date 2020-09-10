11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Черкащина. В Умані COVID-19 виявили у восьми хасидів-паломників
Четвер, 10 вересня 2020, 16:40
У восьми хасидів-паломників, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана, виявили коронавірусну інфекцію.
Джерело: "Слово і діло" з посиланням на мера Умані Олександра Цебрія.
Пряма мова: "Шестеро зараз знаходяться на самоізоляції, вони лікуються амбулаторно".
Деталі: Ще двоє туристів вже отримали повторний негативний результат тесту.
Також мер повідомив, що наполягав на повторному тестуванні паломників. Хоча вони нібито проходили тестування в аеропорту.
Передісторія: За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 2582 особи. Загалом за весь час пандемії вірус підхопили 145 612 українців.