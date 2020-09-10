Полтавщина. На карантин закрили школу, дитсадок та амбулаторію

Одразу кілька закладів закрили на карантин у Руденківській ОТГ Новосанжарського району.

Джерело: "Коло news" з посиланням на очільника Руденківської ОТГ Сергія Головка.

Пряма мова: "COVID-19 виявили в чотирьох жителів громади. Спочатку захворіла сімейна лікарка, яка обслуговує жителів не лише Реденківки, а й Нових Санжар та інших населених пунктів. Власне, вона контактувала із хворою із Нових Санжар. Від лікарки заразився хворобою водій, а від нього – його дружина, яка працює у школі. У результаті коронавірус виявили ще й в одного із школярів".

Деталі: Нині всі четверо перебувають на лікуванні в Полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Опорний заклад, його філію та дошкільний навчальний заклад закрили на карантин на 14 днів. Учні навчатимуться дистанційно.

Місцева комісія з питань ТЕБ та НС обмежила на території Руденківської ОТГ проведення культурно-масових заходів, обрядово-ритуальних заходів (дозволено проводити богослужіння дистанційно, онлайн, у вигляді відеоконференцій, а релігійні обряди, які вимагають присутності людей, можна проводити при максимально обмеженій кількості вірян).

Також на території Руденківської ОТГ на 14 днів призупинена робота сільського будинку культури, сільських клубів, Центру культури та дозвілля для молоді, сільських бібліотек, перукарні, закладів громадського харчування.

Передісторія: Перший випадок захворювання на COVID-19 у Нових Санжарах виявили 25 серпня. Інфікованою стала жінка-пенсіонерка, яка повернулася з відпочинку із західної України.