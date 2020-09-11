11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Донеччина. COVID-19 забрав життя очільниці місцевої лікарні
П'ятниця, 11 вересня 2020, 20:42
Наталії Кандибко було 63 роки.
Джерело: Facebook-сторінка Покровської міської ради.
Пряма мова: "На 63 році життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Іванівна Кандибко – головний лікар КНП "Покровська міська лікарня Покровської міської ради Донецької області".
Передісторія: Станом на ранок 11 вересня на Донеччині зафіксовано 90 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 1942 жителя області.