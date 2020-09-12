Сумщина. Через коронавірус закрили відділення екстреної допомоги

Білопільське відділення екстреної допомоги, що на Сумщині, не працює через коронавірус у працівників.

Джерело: Видання "Азимут Сум" з посиланням на Сумський центрі екстренної медицини.

Пряма мова: "Вже кілька днів "швидкі допомоги", які обслуговують Білопільське відділення екстреної швидкої допомоги, стоять опечатані, а відділення – закрито".

Деталі: Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум.

Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників.

Передісторія: За минулу добу на Сумщині коронавірус виявили у 94 осіб. Загалом за час пандемії захворіли 2323 жителі області.