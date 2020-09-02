За даними журналістів, COVID-19 виявили у депутата Верховної Ради Івана Крулька.

Джерело: РБК з посиланням на власні джерела.

Деталі: Пізніше на своїй сторінці у Facebook нардеп підтвердив, що в нього діагностували коронавірус. Він зазначив, що відучора знаходиться на самоізоляції і має самопочуття як при неважкій формі грипу.

Передісторія: На коронавірус хворіє також лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюється як важкий.