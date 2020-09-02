11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
На коронавірус захворів нардеп від "Батьківщини" ОНОВЛЕНО
Середа, 2 вересня 2020, 08:40
За даними журналістів, COVID-19 виявили у депутата Верховної Ради Івана Крулька.
Джерело: РБК з посиланням на власні джерела.
Деталі: Пізніше на своїй сторінці у Facebook нардеп підтвердив, що в нього діагностували коронавірус. Він зазначив, що відучора знаходиться на самоізоляції і має самопочуття як при неважкій формі грипу.
Передісторія: На коронавірус хворіє також лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюється як важкий.