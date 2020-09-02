За даними журналістів, COVID-19 виявили у депутата Верховної Ради Івана Крулька.

Джерело: РБК з посиланням на власні джерела.

Деталі: Позитивні результати ПЛР-тесту нардеп нібито отримав в понеділок. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Передісторія: На коронавірус хворіє також лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюється як важкий.