2 вересня 2020, 06:00 — Валерія Іванова
На коронавірус захворів нардеп від "Батьківщини"
Середа, 2 вересня 2020, 08:40
За даними журналістів, COVID-19 виявили у депутата Верховної Ради Івана Крулька.
Джерело: РБК з посиланням на власні джерела.
Деталі: Позитивні результати ПЛР-тесту нардеп нібито отримав в понеділок. Зараз він знаходиться на самоізоляції.
Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.
Передісторія: На коронавірус хворіє також лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюється як важкий.