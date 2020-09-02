На Буковині відкривають шістнадцяту лікарню для хворих на COVID-19

Відсьогодні тих, хто хворіє на коронавірус та осіб із підозрою прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня.

Джерело: Facebook-сторінка Чернівецької ОДА.

Пряма мова: "Хворих лікуватимуть в окремому корпусі, який має два входи. Тож тут є змога розмежувати потоки пацієнтів, зробити зонування у приміщеннях, що зробить процес надання медичної допомоги безпечним для персоналу. Для недужих із COVID-19 розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних".

Деталі: Для пацієнтів із коронавірусом перепрофільовано терапевтичне та хірургічне відділення лікарні.

Раніше хворих на коронавірус із Герцаївщини доправляли до Глибоки або ж до обласної лікарні у Чернівцях. Однак, враховуючи завантаженість цих стаціонарів, ухвалили рішення відкрити додаткову госпітальну базу.

З 1 вересня приймати пацієнтів із COVID-19 розпочала також Вижницька центральна районна лікарня.

Передісторія: За минулу добу на Буковині коронавірус діагностували 67 особам. Усього в області вже 10 487 інфікованих.