Коронавірус спалахнув у психлікарні Харкова

Захворіло 20 осіб.

Джерело: Суспільне з посиланням на директорку обласного лабцентру Любов Махоту.

Пряма мова: "Ми маємо за минулу добу спалах в обласній психіатричній лікарні № 3. Захворіло 20 осіб, п'ять з яких — це медичні працівники".

Деталі: Загалом у медзакладі підтвердили 21 випадок COVID-19, першим захворів лікар. Триває епідрозслідування, вже є версія, що коронавірус "привезли" з відпочинку, після відпустки.

20 нових хворих, яких виявили за добу, контактували з хворим. Вони у легкому стані.

Передісторія: Станом на ранок 2 вересня на Харківщині зафіксовано 302 нові випадки коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 9640 жителів області.