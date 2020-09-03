3 вересня 2020, 12:53 — Валерія Іванова
Тернопільщина. Через коронавірус у директорки на карантин закрили школу
Четвер, 3 вересня 2020, 17:59
У селі Кошелівка, що на Тернопільщині, на COVID-19 захворіла директорка школи.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на голову Заліщицької райдержадміністрації Володимира Шипітка.
Деталі: Школу наразі закрили. Навчання буде проводитися дистанційно.
Також у селі на карантин закрили дитячий садок.
Передісторія: В Енергодарі Запорізької області на карантин пішов початковий клас через коронавірус в одного з учнів.