Через COVID-19 закрили школу на Київщині – захворів вчитель

Васильківська ЗОШ № 2 закривається на карантин.

Джерело: Facebook-сторінка мера Василькова Володимира Сабадаша.

Пряма мова: "У одного з вчителів філіалу Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано COVID-19. Враховуючи інструкції Міністерства охорони здоров’я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів та 21 вчитель зобов’язані перебувати в режимі ізоляції терміном 14 днів. Навчальний процес буде продовжуватися дистанційно".

Деталі: Вчитель не контактував з дітьми, адже пішов на лікарняний. Однак він встиг побачитися з іншими колегами.

Передісторія: За минулу добу на Київщині коронавірус діагностували 89 особам. Усього в області вже 5931 інфікований.