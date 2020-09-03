Напередодні паломництва хасидів на в'їзді до Умані встановлять КПП

На період святкування Рош га-Шана в місті вводять ряд обмежень.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Пряма мова: "Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, що відбулося третього вересня, розглянула питання щодо масового паломництва брацлавських хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана".

Деталі: За підсумками засідання було доручено Черкаській ОДА разом з МОЗ, МВС, Нацполіцією, ДСНС, Держпродспоживслужбою та Нацгвардією на період з 15 до 21 вересня 2020 року в районі проведення паломництва заборонити:

– проведення масових культурних заходів, у т.ч. релігійних та культурних, за участі більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

– діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо) та роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

– проведення концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів);

– стихійну торгівлю, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;

– відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва".

Також було доручено:

– обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень, що діють, в частині можливості перебування визначеної кількості людей на певній площі;

– створити оперативний штаб з безпечного проведення святкування Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань;

– встановити межі району проведення паломництва;

– створити гарячу телефонну лінію при Черкаській обласній державній адміністрації для прийому звернень громадян про порушення протиепідемічних правил та інших проблемних питань, які виникають в районі проведення паломництва;

– вирішити питання встановлення достатньої кількості карантинних контрольно-пропускних пунктів при в’їзді до міста Умань та поблизу місць паломництва, передбачити на них роботу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, працівників ДСНС та медичних працівників, забезпечити їх відповідними медичними засобами захисту, а також організувати проведення на карантинних контрольно-пропускних пунктах температурного скринінгу громадян;

– організувати встановлення в районі проведення паломництва та на основних об’єктах додаткової розмітки для дотримання громадянами соціальної дистанції, а також додаткових дорожніх знаків;

– визначити окремий інфраструктурний об’єкт, який буде застосовано, як обсервацію, у випадку різкого спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників;

– визначити окремий інфраструктурний об’єкт, який буде використовуватись як обсерватор, у випадку різкого спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед працівників органів державної влади, які будуть забезпечувати правопорядок та надавати медичну допомогу в районі проведення паломництва;

– спільно з Кіровоградською ОДА забезпечити готовність надання екстреної медичної допомоги в районі проведення паломництва та відпрацювати маршрути пацієнтів, у тому числі при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій;

– разом з органами місцевого самоврядування та організаторами заходу організувати розгортання медичних пунктів поблизу місць паломництва та забезпечити місцеві лікарні лікарськими засобами та медичними виробами для діагностики та лікування випадків коронавірусної хвороби; визначити порядок доставляння продуктів харчування в районі проведення паломництва та вивезення відходів, у т.ч. від потенційних інфраструктурних об’єктів, які будуть визначені, як обсерватори; організувати проведення належної дезінфекції місць паломництва, культових будівель, а також місць харчування та проживання;

– забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи із залученням організаторів паломництва щодо дотримання протиепідемічних заходів шляхом розміщення в місцях перебування паломників інформаційних банерів на англійській мові та івриті;

–організувати проведення розрахунку площі основних об’єктів, які відвідуватимуть паломники з метою визначення кількості громадян, що можуть знаходитись одночасно поблизу місць паломництва, відповідно до карантинних обмежень;

– спланувати з використанням необхідної кількості турнікетів порядку проходу паломників до культових будівель шляхом поділу на дві частини для входу і виходу та передбачити проведення температурного скринінгу.

Передісторія: 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків.

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Водночас кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, вже отримали відмову на в’їзд в Україну.