Київ. Відома причина призупинення роботи лабцентру

Київський міський лабораторний центр перезавантажений. З цієї причини установа не тестуватиме на коронавірус осіб, які хочуть обстежитися за плату за власним бажанням.

Джерело: "РБК-Україна" з посиланням на голову Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана.

Пряма мова: "У зв'язку з перевантаженістю лабораторним центром зразками він не буде проводити забір матеріалів за оплату, коли люди прибули з-за кордону, за власним бажанням. Коли перевантаження завершиться, роботу лабораторного центру буде відновлено в повному обсязі".

Деталі: Разом із тим, лабцентр продовжить обстежувати хворих, чиї зразки доставлятимуться з медичних установ Києва.

Роботу в звичайному режимі центр припиняє з 7 вересня.

Передісторія: Сьогодні Київський міський лабораторний центр заявив, що припиняє обстеження приватних осіб.