Тернопіль відмовляється посилювати карантин

Попри потрапляння до "червоної" зони, у Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження.

Джерело: Мер Тернополя Сергій Надал у Фейсбуці.

Пряма мова: "Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду аматорів та експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста".

Деталі: Мер Тернополя заявив, що наразі в місті діє рішення міської ради, яке визнає постанову уряду, за якою Тернопіль віднесено до "червоної" зони, незаконною.

Тому в місті продовжить працювати громадський транспорт у режимі спецрейсів, школи та садочки працюватимуть.

Також продовжать роботу підприємці з дотриманням протиепідемічних вимог. Надал звернувся до поліції з проханням не складати адміністративні протоколи на підприємців за нормами вищезгаданої постанови Кабінету міністрів.

Передісторія: Днями коронавірус виявили у самого Сергія Надала. Мер Тернополя перебуває на самоізоляції.