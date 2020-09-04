У Львові закрили на карантин територію Українського католицького університету

Також усіма сервісами УКУ можуть користуватися лише студенти та працівники.

Джерело: "Четверта студія" з посиланням на спільноту "Гаряча лінія міста Львова".

Пряма мова: "Задля безпеки гостей та спільноти університету на період карантину тимчасово обмежений доступ на території та в будівлі університету для зовнішніх відвідувачів".

Деталі: Наголошується, що трапезна, кафе та інші сервіси працюють виключно для працівників та студентів УКУ.

Передісторія: За минулу добу на Львівщині коронавірус діагностували 196 особам. Усього в області вже 15 312 інфікованих мешканців.