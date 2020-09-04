11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
У Львові закрили на карантин територію Українського католицького університету
П'ятниця, 4 вересня 2020, 20:34
Також усіма сервісами УКУ можуть користуватися лише студенти та працівники.
Джерело: "Четверта студія" з посиланням на спільноту "Гаряча лінія міста Львова".
Пряма мова: "Задля безпеки гостей та спільноти університету на період карантину тимчасово обмежений доступ на території та в будівлі університету для зовнішніх відвідувачів".
Деталі: Наголошується, що трапезна, кафе та інші сервіси працюють виключно для працівників та студентів УКУ.
Передісторія: За минулу добу на Львівщині коронавірус діагностували 196 особам. Усього в області вже 15 312 інфікованих мешканців.