У Львові закрили на карантин територію Українського католицького університету

П'ятниця, 4 вересня 2020, 20:34
Фото: Гаряча лінія міста Львова

Також усіма сервісами УКУ можуть користуватися лише студенти та працівники.

Джерело: "Четверта студія" з посиланням на спільноту "Гаряча лінія міста Львова".

Пряма мова: "Задля безпеки гостей та спільноти університету на період карантину тимчасово обмежений доступ на території та в будівлі університету для зовнішніх відвідувачів".

Деталі:  Наголошується, що трапезна, кафе та інші сервіси працюють виключно для працівників та студентів УКУ.

 

Передісторія: За минулу добу на Львівщині коронавірус діагностували 196 особам. Усього в області вже  15 312 інфікованих мешканців. 



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