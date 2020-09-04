COVID-19 "підхопив" головний прокурор Запорізької області

За інформацією журналістів, захворів також один із його заступників.

Джерело: "061" з посиланням на власні джерела в обласній прокуратурі.

Деталі: Як стверджує медіа, Володимир Калюга вже кілька днів перебуває в інфекційній лікарні. В обласній прокуратурі тест на COVID-19 здали всі потенційно контактні особи. Вірус підтвердився тільки у одного з його заступників. У нього не було ніяких симптомів хвороби, і він знаходиться на самоізоляції під контролем медиків.

На даний час про масовий спалах коронавірусу в Запорізькій облпрокуратурі говорити не доводиться. Всі співробітники продовжують працювати в штатному режимі.

Передісторія: За минулу добу на Запоріжжі коронавірус діагностували 60 особам. Усього в області вже 1768 інфікованих.