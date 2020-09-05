На Харківщині – 380 нових випадків COVID-19 за добу

Також в області зафіксовано п'ять смертей, 19 людей одужали.

Джерело: РНБО.

Деталі: Наступним за приростом захворюваності на коронавірус є Київ – 315 нових інфікувань.

Продовжує демонструвати високу кількість нових випадків Тернопільщина – 226, Одещина – 222, Львівщина – 195.

Найбільше смертей за добу виявлено на Львівщині – шість, одужали найбільше івано-франківців – 170.

Передісторія: Станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано новий приріст захворюваності на коронавірус. Підтверджено 2836 нових випадків коронавірусу, 50 смертей, одужали 1036 людей.

Загалом в Україні вже 133 787 підтверджених випадків COVID-19.





