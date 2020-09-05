Тернопіль. У лікарні швидкої допомоги нестача медиків для лікування коронавірусу

Медики не хочуть працювати через низьку зарплату.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на директора лікарні Ярослава Чайківського.

Деталі: У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворих складає 50 ліжок – медики справляються, однак якщо 150 хворих – рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.

За словами Чайківського, проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає: "Кисневик, який прийшов на добу, він 29 раз ішов з балоном і підключав цей балон. Він розповів, що на жодну хвилину не закрив очі, тільки носив балони з киснем, хтось мав би розділити його участь".

У серпні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що наразі по всій Україні вакантні п'ять тисяч лікарських посад. Найбільше бракує лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів. Причини, на думку міністра, – низька зарплата лікарів, а також – небажання випускників продовжувати навчання в інтернатурі.



Передісторія: За минулу добу на Тернопільщині коронавірус діагностували 226 особам. Усього в області вже 7067 інфікованих мешканців.