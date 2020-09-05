COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині

Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи тимчасово переходить на дистанційне навчання.

Джерело: "Калинівка city" з посиланням на Павлівського сільського голову Віктора Кособуцького.

Пряма мова: "Ми ухвалили рішення не розпочинати навчання у п’ятницю, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація. Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби, а у сімох спостерігається висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію".

Деталі: З початку наступного тижня середні та старші класи Павлівської загальноосвітньої школи переведуть на дистанційне навчання до 11 вересня. Оскільки учні молодших класів не контактують з вчителями старшої школи і ніхто з вчителів молодших класів не захворів, то вони поки навчатимуться у звичайному режимі.

Передісторія: За минулу добу на Вінниччині коронавірус діагностували 55 особам. Усього в області вже 4324 інфікованих.