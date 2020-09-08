Коронавірус виявили у Вищій раді правосуддя

Захворів один із працівників.

Джерело: Пресслужба Вищої ради правосуддя.

Пряма мова: "Підтвердилася підозра захворювання на COVID-19 одного із працівників Вищої ради правосуддя. Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції у стані, що не потребує госпіталізації".

Деталі: Встановлено коло контактних осіб інфікованого, вони протестовані на захворювання.

Вищою радою правосуддя вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання та задля забезпечення сталої і безпечної роботи установи.

Співробітникам Вищої ради правосуддя рекомендовано за наявності найменших ознак захворювання вжити заходів щодо самоізоляції та невідкладно повідомити про стан здоров’я відповідну установу охорони здоров’я та свого безпосереднього керівника.

Передісторія: COVID-19 виявили також у Полонському райсуді на Хмельниччині.