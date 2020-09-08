Голова Львівської обласної ради госпіталізований із COVID-19 – журналісти

Олександра Ганущина поклали на лікування в КЗ ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр".

Джерело: "Leopolis.news" з посиланням на власні джерела.

Деталі: Перед тим Олександр Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, однак його стан погіршився.

Прессекретарка Львівської обласної ради Уляна Лаврик на прохання надати якусь додаткову інформацію щодо цієї ситуації відповіла, що на даний час не може прокоментувати цю новину.

Передісторія: Очільник Львівської обласної ради Олександр Ганущин заявив, що хворий на коронавірус, 31 серпня.