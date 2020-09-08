На карантин йде Запорізький театр молоді

Напередодні тут повідомили про смерть начальниці костюмерного цеху Галини Гончарової.

Джерело: Сайт Запорізького академічного обласного театр уюного глядача.

Пряма мова: "Задля абсолютної безпеки театр йде на карантин".

Деталі: Повідомлення про те, що з життя пішла співробітниця театру Галина Гончарова театр опублікував 7 вересня.

За даними місцевих журналістів, про хворобу начальниці костюмерного цеху Запорізького театру молоді стало відомо у 20-х числах серпня. Вона двічі проходила тестування і двічі результат тесту був негативний.

Самопочуття Галини Гончарової стало гіршим, її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Вже у медзакладі аналізи жінки виявилися позитивними. Минулого тижня їй стало краще, однак, за результатами експертизи, у неї відірвався тромб. Галині Костянтинівні було 62 роки.

У коментарі місцевому виданню "Індустріалка" директор та художній керівник академічного обласного театру юного глядача Віталій Шкляренко розповів, що театр надає всіляку допомогу своїм співробітникам, яких госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

Повідомляється, що крім костюмерів, захворіла і гримерка Запорізького театру молоді.

Передісторія: Станом на ранок 8 вересня на Запоріжжі зафіксовано 50 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 1981 житель області.