Чернівці. Міськрада готова судитися з Кабміном через "червону" зону

Чернівецька міська рада має намір судитися з Кабінетом міністрів через потрапляння у "червону" зону карантину.

Джерело: Інформагенство "АСС" з посиланням на секретаря міськради Василя Продана.

Пряма мова: "Обов’язково на сесії Чернівецької міської ради, яка, я думаю, що відбудеться у п’ятницю, будемо приймати рішення ще раз про те, щоб всі школи і садочки запрацювали. Зараз скликаю погоджувальну раду".

Деталі: Сьогодні біля Чернівецької ОДА на мітинг вийшли батьки школярів. Вони вимагають очного навчання у школах.

Передісторія: Станом на 9 вересня на Буковині на коронавірус захворіла 11 581 особа. 150 жителів області отримали позитивний результат тесту на COVID-19 за минулу добу.