На COVID-19 захворіла телеведуча Неля Шовкопляс

Телеведуча "1+1" Неля Шовкопляс підхопила коронавірус.

Джерело: Неля Шовкопляс у Фейсбуці.

Пряма мова: "Сьогодні з вами в ефірі "Сніданку" була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я захворіла на COVID-19. Напередодні в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль та боліло все тіло".

Деталі: Ведуча зазначає, що одразу повідомила усіх контактних осіб та школу, де навчаються діти. Повідомляє, що її колеги вже отримали негативні результати тестів. Родина ще проходить тестування.

Де підхопила вірус, ведуча не знає.

Наразі Шовкопляс перебуває на самоізоляції та лікується вдома під контролем лікаря.

Передісторія: За минулу добу коронавірус підтвердився у 310 киян. Всього інфекцію підхопив уже 15 821 мешканець столиці.