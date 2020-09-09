Чернігівщина. Через COVID-19 у працівниці харчоблоку на карантин йде школа

Захворіла працівниця Чемерської ЗОШ І-ІІІ ступенів Козелецької районної ради.

Джерело: Facebook-сторінка Козелецької РДА.

Пряма мова: "У зв’язку зі захворюванням на коронавірус працівника харчоблоку Чемерської ЗОШ І-ІІІ ст. Козелецької районної ради районна комісія з питань ТЕБ та НС тимчасово, починаючи з 8 вересня призупинила освітньо-виховний процес Чемерської ЗОШ І-ІІІ ст. у термін на 14 днів. На період самоізоляції учні навчатимуться за дистанційною формою".

Деталі: Наразі встановлюється коло контактних осіб інфікованої та джерело можливого зараження COVID-19.

Передісторія: За даними Козелецького міжрайонного відділу ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" станом на 16:30 9 вересня у Козелецькому районі виявлено п`ять нових випадків COVID-19.

Загалом на Козелеччині виявлено 116 випадків інфікування коронавірусом. Наразі у районі зафіксовано 40 активних випадків коронавірусу.