У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки

На цьому наполягла поліція.

Джерело: Чортківська міська рада.

Пряма мова: "У понеділок, 7 вересня, міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила роботу дошкільних навчальних закладів на території Чортківської об’єднаної громади (до десяти дітей у групі).

Втім вчора, 8 вересня, до Чортківської міської ради надійшов лист від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки. Більше того, правоохоронці вчора попередили всіх керівників дитячих садочків Чортківської громади про адміністративну відповідальність у випадку невиконання їхньої вимоги".

Деталі: Начальник Чортківського районного відділу поліції Анатолій Мельник зазначив, що якби садочки продовжили роботу у період дії "червоної зони" карантину і хтось з дітей захворів би на коронавірус, то на керівника ДНЗ чекала би кримінальна відповідальність.

Тому 9 вересня відбулося ще одне позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС при Чортківській міській раді, де прийняли рішення знову закрити дитячі садочки на час дії "червоної зони"" на території громади, тобто поки що – до 21 вересня.

Передісторія: Станом на ранок 9 вересня на Тернопільщині зафіксовано 244 нові випадки коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 7824 жителі області.