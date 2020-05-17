Одеса. Від коронавірусу померла директорка школи

Від коронавірусу в Одесі за останню добу виявилась директорка школи №1 Олена Масленко.

Джерело: Видання "Одеса.онлайн" з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

Деталі: Як повідомляє видання, 6 травня жінка була госпіталізована до приватної клініки. Наступного дня її перевели до інфекційної лікарні.

Вранці 17-го травня стало відомо про ще два летальних випадки COVID-19 в Одесі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Хвороба забрала життя реаніматолога міської лікарні №10 Максима Белінова. Як повідомила у Фейсбуці волонтерка Катерина Ножевнікова, лікар контактував із пацієнтом, у якого виявили коронавірус.

Фото: usionline.com

Передісторія: За останню добу в Одеській області підтвердилося ще 12 випадків інфікування коронавірусом. Загалом в області захворіли 746 пацієнтів.