Закарпаття. Кількість захворювань на COVID-19 вже більше тисячі

За минулу добу коронавірус підтверджено у 39 осіб.

Джерело: Закарпатська ОДА.

Пряма мова: "Загалом з початку пандемії у 1003 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, серед них — 225 медиків та 58 дітей".

Деталі: Станом на ранок 22 травня в області проведено 8616 досліджень методом ПЛР, 396 — за добу. Одужали від коронавірусу 255 закарпатців, 24 людини — померли.

Найбільше хворих зафіксовано в Ужгородському районі (з них 343 — у місті Ужгород), у Виноградівському районі (71 випадок) та у Перечинському районі (56 випадків).

Передісторія: Одним із осередків спалаху коронавірусу на Закарпатті став психоневрологічний інтернат міста Мукачево. Лише за одну добу 20 травня там виявили 26 захворювань.