Коронавірус спалахнув у Харківській обласній прокуратурі

Захворіли сім співробітників.

Джерело: "Kharkiv Today" з посиланням на прессекретаря прокуратури області Дмитра Чубенка.

Пряма мова: "Тричі обласна СЕС проводила дезінфекцію після виявлення коронавірусу серед співробітників. Фізично прийом громадян зараз не проводиться. Свої заяви люди можуть направити на електронну пошту, залишити в ящику для кореспонденції або зв'язатися зі співробітником прокуратури по телефону".

Деталі: Захворілі співробітники прокуратури знаходяться на самоізоляції, вони переносять вірус у легкій формі.

Також у прокуратурі перевірили контактних осіб. Їм зробили ПЛР-тести. Вони показали негативний результат.

Передісторія: Коронавірус також спалахнув у Харківській опері – більше 70 співробітників на самоізоляції.