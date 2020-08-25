На Рівненщині протести підприємців
У місті Острозі підприємці просять місцеву владу вирішити питання виключення населеного пункту з "червоної" зони.
Джерело: Суспільне з місця подій.
Дослівно: "Підприємці кажуть, що найсуворіші обмеження "червоної" зони забирають у них можливість для існування. А те, що закрили ряд закладів, мовляв, не зупинить поширення коронавірусу".
Деталі: Депутати міської ради на позачерговому засіданні вирішують, що робити зі зверненням від підприємців.
Передісторія: З 24-го серпня на території Острозької ОТГ встановили "червоний" рівень небезпеки, згідно з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС.
25 серпня у Чернівцях мітингують підприємці проти "червоних" карантинних обмежень.