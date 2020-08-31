Одещина. Жінка повторно інфікувалася коронавірусом
У мешканки Ізмаїльського району, що на Одещині, вдруге діагностували коронавірус.
Джерело: Видання "Бессарабія.Inform" з посиланням на головного санітарного лікаря області Віталія Гончарова.
Деталі: Випадок повторного зараження в області виявлено вперше.
На коронавірус жінка захворіла в червні. Однак після лікування отримала два негативних результати тестування на COVID-19.
Вдруге діагноз підтвердився 25 серпня. Наразі стан жінки – середньої тяжкості. Вона лікується стаціонарно. Відомо, що пацієнтка має супутні захворювання, зокрема, ендокринну патологію.
Передісторія: На Житомирщині зафіксовано два випадки повторного захворювання на COVID-19 серед медиків.